Dalla Germania nessuna mano tesa sui migranti | devono sbarcare | poi si parlerà di ricollocamento

(Di martedì 8 novembre 2022) Il governo tedesco per ora non parla di redistribuzione e afferma che isalvati sulle navi Ongtutti. Iin mareessere salvati. Per questo, le operazioni di soccorso civile condotte dalle navi delle Ong nel Mediterraneo «nonin alcun modo essere ostacolate». Ne consegue che tutte le persone messe in salvopotered essere adeguatamente assistite nei porti dei Paesi europei coinvolti. L’accordo di Malta e la posizione dellaLadunque ritiene insufficiente lo sbarco dei soli fragili e bisognosi di cure. Il Corriere oggi riporta fonti del ministero federale degli Interni secondo cui soltanto se a tutti sarà consentito lo sbarco si potrà poi ...

AreaNapoli.it

Una nota piu' positiva e' rappresentataspesa pubblica, in particolare in, che sta aiutando molte famiglie a basso reddito. Negli Stati Uniti, la domanda dei consumatori dovrebbe ...È stata prigioniera in casa sua per 7 anni, chiusa in una stanza al buiomamma . Una bambina di otto anni è stata trattenuta nella casa dei nonni nella città di Atterborn, in. A fare la scopera choc è stata la polizia, intervenuta dopo una segnalzione, che a ... Dalla Germania, Kicker: 'Sfortuna Francoforte, il Napoli è la migliore d'Italia e non solo' A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” di Raffaele Auriemma è intervenuto Gianluca Di Domenico, operatore di mercato “Il sorteggio del Napoli con l’Eintracht Francoforte Guardan ...Eppure l'Italia in confronto a Malta, uno dei principali paesi alle cui coste si presentano le navi umanitarie e i barchini autonomi, ma anche in confronto ai famosi stati di bandiera delle navi ong – ...