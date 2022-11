Chris Di Meo | Vivere Con Il Cuore L' Esperienza Della Vita | il Bestseller su come realizzare pienamente noi stessi

(Di martedì 8 novembre 2022) (Adnkronos) - Milano, 08.11.2022 – Ognuno di noi vorrebbe svegliarsi ogni mattina con la piena consapevolezza diladesiderata. Peccato che molti di noi vivono in uno stato tale di rassegnazione da non credere più nella possibilità di cambiare il corsopropria esistenza. La buona notizia è che raggiungere una qualità disuperiore a quella attuale è possibile. Per tutte quelle persone che desideranose stesse, esce oggi il libro diDiMeo “CON ILL'Uscire Dalla Sofferenza ESeGrazie Al Metodo A.M.A.” ...

Agenzia askanews

Per tutte quelle persone che desiderano realizzare pienamente se stesse, esce oggi il libro diDi"VIVERE CON IL CUORE L'ESPERIENZA DELLA VITA. Come Uscire Dalla Sofferenza E Realizzare ...Per tutte quelle persone che desiderano realizzare pienamente se stesse, esce oggi il libro diDi"VIVERE CON IL CUORE L'ESPERIENZA DELLA VITA. Come Uscire Dalla Sofferenza E Realizzare ... Chris Di Meo: uscire dalla sofferenza è possibile Puoi liberamente prestare, rifiutare o revocare il tuo consenso, in qualsiasi momento, accedendo al pannello delle preferenze. Puoi acconsentire all'uso delle tecnologie sopra menzionate facendo click ...Ognuno di noi vorrebbe svegliarsi ogni mattina con la piena consapevolezza di vivere la vita desiderata. Peccato che molti di noi vivono in uno stato tale di rassegnazione da non credere più nella pos ...