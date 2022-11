Calcio | Serie A 2022-2023 | Cremonese e Milan finiscono senza gol

Leggi su oasport

(Di martedì 8 novembre 2022) Nessun gol tra. Finisce 0-0, ed èdubbio un risultato di vanto per il club grigiorosso, che guadagna un altro punto utile a tentare di uscire dalla zona calda della classifica e, contemporaneamente, danneggia le ambizioni di scudetto dei rossoneri, che vedono ora il Napoli allontanarsi a otto punti. Primo tempo vissuto per larga parte in avanti dal, maun elevato numero di possibilità davvero importanti. La prima capita dopo 23 minuti, e l’ha sul piede Diaz che, ricevuto il pallone da Messias, non trova la porta da vicino. Parte da qui unadi assalti delche vede in rapidità Rebic mancare un ghiotto colpo di testa e Carnesecchi salvare di piede su Origi solo davanti a lui. Il portiere di casa si esibisce ancora al 36? ...