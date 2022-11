Atp Finals Torino 2022 | Felix Auger-Aliassime | numeri e statistiche del canadese

(Di martedì 8 novembre 2022) Un nome nuovo alle Atpdiè quello di. Uno dei tennisti più precoci arrivati sul circuito nell’ultimo decennio, ha finalmente compiuto quello step che in tanti si auspicavano. Ilarriva nel capoluogo piemontese con un nuovo best ranking di n°6, ma soprattutto con una fiducia ai massimi livelli dopo aver inanellato una striscia di sedici successi di fila, prima di apparire abbastanza esaustato nel match perso contro Rune nei quarti di Parigi-Bercy. La speranza è che questa settimana di break possa fargli bene per ricaricare le batterie, perché diventerebbe automaticamente uno dei favoriti al titolo. ATP: PROGRAMMA E COPERTURA TV LA SUA STAGIONE: L’inizio d’annata è ottimo per ...

La Stampa

Le responsabilità Così, in testa alledegli under 21 c'è di nuovo Lorenzo Musetti, l'uomo (anzi, meglio, il ragazzo) da battere, numero 23, che nel suo caldo autunno ha cosparso di perle ...Si può dire che gli obiettivi iniziali siano stati raggiunti ma è indubbio che proprio l'unicità delle Next Gen(che non assegnano punti) ne rappresenta anche il limite. Se è vero che noi ... Atp finals, chi sono gli otto “maestri” del tennis: la prima volta di Nadal sotto la Mole, la terza di Djokov… È stata presentata lunedì presso la Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, la quinta edizione delle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals. La manifestazione, che mette in lizza i migl ...Dall’anno prossimo l’evento cambierà sede e chissà, anche target visto che gli under 21 già stravincono nel circuito maggiore. Intanto, nell'edizione 2022, tutti gli occhi saranno puntati su Lorenzo M ...