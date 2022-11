Abbonamenti ai mezzi pubblici quasi gratis | così si viaggia in Germania

(Di martedì 8 novembre 2022) La notizia che tutti aspettavano: intornano glilow cost sui. Tutte le informazioni utili. Una gran bella notizia per chi usa i trasportilocali in. Stanno per tornare, infatti, glimensili a costo ridotto. Una misura per contrastare il caro vita e l’esplosione delle tariffe energetiche. Dopo L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Fleet Magazine

Le famiglie pagano circa 800 euro annui per gliai diversipubblici per giungere fino a questo plesso. Il percorso prevede il viaggio in autobus da Badia Tedalda a Sansepolcro, poi ......Il bonus Trasporti 2022 prevede il riconoscimento di un contributo per l'acquisto di...di 60 euro per ogni beneficiario Il nuovo bonus traporti per l'acquisto dell'abbonamento adi ... Germania: arriva l’abbonamento universale ai mezzi pubblici a 49€ al mese Dopo l'esperimento estivo dell'abbonamento a 9€, la Germania fa sul serio: dal 2023 sarà possibile viaggiare sul trasporto pubblico con 49€.La protesta: "Sono per lo più scarichi e abbandonati in giro per la città. Cosa sta succedendo". La società: "In corso una manutenzione straordinaria, presto la flotta tornerà al completo con 500 uni ...