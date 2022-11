Tutto per mio figlio | il film tv di Rai1 con Giuseppe Zeno

(Di lunedì 7 novembre 2022) Dopo aver collezionato negli ultimi anni successi e popolarità grazie diverse serie di successo, da Mina Settembre a Blanca e Luce dei tuoi occhi,fa il grande salto con untv dal forte impegno civile. S'intitolaper mioil nuovo progetto in onda in prima tv sulunedì 7 novembre, scritto e diretto da Umberto Marino, il regista che ha voluto "mostrare il male senza romanticizzarlo e raccontare come il bene vi si opponga con gesti e comportamenti piccoli, legali, poco eclatanti, ma non per questo meno importanti". Al centro del racconto c'è Raffaele, un allevatore di bestiame che si oppone alla camorra, fonda un sindacato e anche quando la malavita cerca in ogni modo di farlo smettere, lui tira dritto si oppone al sistema. Nel cast ci sono anche ...

