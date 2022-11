Sicilia | giochi e videogiochi tra gli hobby preferiti dai cittadini

Leggi su filodirettomonreale

(Di lunedì 7 novembre 2022) Sempre meno tempo trascorso con i genitori e sempre più ore passate a giocare con i videogame. Un’indagine portata avanti da Ipsos e dal Gruppo Mondelez ha messo luce sulle abitudini dei giovani, specie per quanto riguarda il tempo libero. Per gli adulti, invece, il tempo trascorso tra scommesse eonline è aumentato durante la fase di pandemia e lockdown e si è assestato nell’ultimo anno. Giovani e videoPer quel che riguarda i giovani, da questa inchiesta risulta che 1 ragazzo su 5 impiega almeno un’ora al giorno giocando con i videogame, e per il 36% è solo un’ora a settimana quella trascorsa con i genitori. I giovani utilizzano la maggior parte del tempo libero tra lettura,, l’ascolto della musica e con i già citati video. I momenti liberi vengono trascorsi più in casa che fuori, in ...