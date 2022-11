Sarah Altobello | ecco chi potrebbe essere il vippone che le piace

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 7 novembre 2022)ha confidato a Micol, anche lei new entry al Grande Fratello Vip, di avere un interesse per un compagno d’avventuraè entrata nella casa del Grande Fratello Vip giovedì sera e ha palesato di avere un interesse per Attilio Romita, almeno questo succedeva prima che Attilio, durante il gioco della bottiglia, baciasse Wilma. “Ha perso eleganza” confida la modella alla compagna Micol, ammettendo che prova interesse per un altro vip del loft di Cinecittà più giovane, ma senza tuttavia farne il nome. “C’è uno che mi interesse ed più piccolo di me. Io dei messaggi li ho lanciati. Cioè un po’ secondo me… però io non posso… Non so se ha proprio recepito, non vedo, ma io li ho lanciati. Non voglio fare il buco dell’acqua, capito? Sento delle vibes, magari fuori non l’avrei mai calcolato. Non me lo ...