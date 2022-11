Napoli | lampada al neon si stacca dal soffito di una scuola e colpisce alunno di 7 anni

(Di lunedì 7 novembre 2022) Momenti di paura si sono vissuti in un istituto scolastico al Vomero, quartiere collinare di. Unaalsi èta dal soffitto ed ha colpito uno studente di 7. Il bimbo è stato accompagnato all’ospedale Santobono diper gli accertamenti del caso, fortunatamente non gli è stato riscontrato alcun trauma. L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

Unaal neon si stacca dal soffitto a scuola al Vomero e colpisce uno studente di 7 anni di ... L'incidente è avvenuto venerdì scorso ain una scuola primaria della città.