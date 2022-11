Agenzia ANSA

Quattro condanne a 14 anni per omicidio volontario per il pestaggio in strada delAlberto Bonanni,a Roma nel 2014 dopo tre anni di coma. Il fatto avvenne nella zona del Rione Monti. Il gup, al termine di un processo svolto il rito abbreviato, ha accolto la ...... Morto musicista a Roma,in quattro condannati a 14 anni - Cronaca (Adnkronos) - Il gup di Roma ha condannato a 14 anni ciascuno nel processo con rito abbreviato i quattro imputati responsabili del pestaggio avvenuto il 26 giugno del 2011 al rione Monti contro il ...Non si è mai più risvegliato. E dopo tre anni è morto. Adesso, dopo undici anni, la condanna per un totale di 56 anni di carcere, come chiesto dalla procura di Roma.