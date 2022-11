Mina Settembre tornerà presto | con un’amica al seguito

(Di lunedì 7 novembre 2022)- Ludovica Nasti, Marisa Laurito e Serena Rossi La terza stagione diè certezza: lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, in un’intervista a Fanpage, ha annunciato le riprese per la prossima primavera/estate, compatibilmente con gli impegni del cast e soprattutto con quelli della protagonista Serena Rossi, indaffarata e ricercata come poche. L’assistente sociale a cui l’attrice presta il voltodunque a passeggiare per i vicoli di Napoli con il suo immancabile cappottino rosso e con accantogeniale in più di cui occuparsi. Nel finale della seconda stagioneha scelto finalmente cosa fare della sua vita sentimentale, riprendendo la sua storia d’amore con Domenico (Giuseppe Zeno) e lasciando andare definitivamente il marito ...

La terza stagione di Mina Settembre è certezza: lo sceneggiatore Fabrizio Cestaro, in un'intervista a Fanpage, ha annunciato le riprese per la prossima primavera/estate, compatibilmente con gli impegn ...