Micol Incorvaia ha violato il regolamento e rischia un provvedimento?

(Di lunedì 7 novembre 2022) Arriva unper? Pochi giorni fa a varcare la porta rossa del Grande Fratello Vip 7 sono stati ben 6 nuovi Vipponi, tra cui. La sorella di Clizia ha infatti deciso di mettersi alla prova con questa nuova esperienza e per la prima volta partecipa al reality show di Canale L'articolo proviene da Novella 2000.

Giovedì scorso Luca Onestini, Oriana Marzoli, Edoardo Tavassi,, Sarah Altobello e Luciano Punzo hanno varcato la porta rossa e il Grande fratello vip si è letteralmente acceso. Da ...Quella che va per la maggiore è il provvedimento disciplinare per l'atteggiamento che Antonella ha avuto nei riguardi die Oriana Marzoli. La realtà dei fatti, però, potrebbe essere ...Nelle ultime ore nella Casa del Gf Vip Sofia Giaele De Donà parlando con Micol Incorvaia ha ammesso di essere gelosa di Antonino.Chi è Micol Incorvaia, la concorrente del Grande Fratello Vip 2022-2023 in onda su Canale 5 il lunedì e giovedì sera Micol Incorvaia nasce a Pordenone il 9 settembre del 1993, anche se si trasferisce ...