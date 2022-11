Meloni a Cop27 | più sforzi per clima | no vantaggi per chi inquina

(Di lunedì 7 novembre 2022) Occorre fare "più profondi e più rapidi" per la lotta ai cambiamentitici, "combinando sostenibilità ambientale, economica e sociale". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia ...

RaiNews

Sharm el Sheik, 07 nov - La lotta al cambiamento climatico e' uno sforzo comune, che richiede il pieno coinvolgimento di tutti i Paesi e una cooperazione pragmatica tra tutti i principali attori ...Lo afferma la premier Giorgianel suo intervento al summit, sui cambiamenti climatici in corso in Egitto. . Cop 27, Guterres: "O scegliamo di cooperare o sarà suicidio collettivo" - Giorgia Meloni:"Lottare contro il cambiamento climatico è uno sforzo comune" - Giorgia Meloni:"Lottare contro il cambiamento climatico è uno sforzo comune" L’articolo della prima pagina di Domani dell’8 novembre è di Ferdinando Cotugno: Alla Cop27 sul clima le trivelle e il gas del governo Meloni sono fuori posto. Cotugno attualmente si trova a Sharm el ...Sharm el-Sheik, 7 nov. (askanews) - Occorre fare 'sforzi più profondi e più rapidi' per la lotta ai cambiamenti climatici, 'combinando ...