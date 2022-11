Lo stesso uomo dietro al Rave e a Predappio? Sì!

Leggi su ilfoglio

(Di lunedì 7 novembre 2022) Come organizzatore diparty, sono molto contento del decreto del governo contro di noi. Parliamoci chiaro: il lavoro è lavoro. Le idee politiche sono personali. Infatti ho sempre votato Fratelli d’Italia (prima Lega). Sono invece preoccupato di alcune dichiarazioni di esponenti della maggioranza, tipo: “Il provvedimento in sede di dibattito alle Camere può essere emendato”. Ma non datemi questa delusione. Decreto o meno, comevado avanti come prima a organizzareparty. Ho 51 anni, sono percettore di reddito di cittadinanza, non ho più l’entusiasmo di imparare un mestiere nuovo. Al limite accetterei tramite esame di stato di iscrivermi all’albo professionale di organizzatori di eventi borderline. Ma ci vuole una legge. La destra è favorevole, ma Pd e Cinque stelle no. Calenda e Renzi stanno valutando. La mia ...