Kvaratskhelia ancora scosso | è tornato a vivere in albergo

(Di lunedì 7 novembre 2022) La Gazzetta dello Sport – . Per Khvichanon èil sereno, difatti come … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... Osimhen e, non giocheranno la Coppa del mondo. E con loro altri big: gli italiani, ahinoi (Meret, Raspadori, Politano, Di Lorenzo), oltre a Lobotka e Rrhamani . Sonoin dubbio ...Il Napoli dovrà fare a meno dianche contro l'Empoli. Ieri il georgiano avvertivadolore alla schiena, ha effettuato solo terapie. Il Corriere dello Sport scrive che stavolta l'...Khvicha Kvaratskhelia salta anche l'Empoli. Al suo posto nel tridente, questa volta, Spalletti dovrebbe schierare Raspadori ...Corriere dello Sport – Kvaratskhelia ancora out, salterà l’Empoli. Khvicha Kvaratskhelia non si è ancora ripreso dal dolore alla schiena, dopo la botta incassata da Alexander-Arnold ad Anfield. La ...