Inter | è la settimana chiave per Skriniar

(Di lunedì 7 novembre 2022) In casaè partita ladecisiva per porre la parola fine sulla querelle Milan. Il difensore slovacco incontrerà...

Manca Andrea Beretta, colpito lascorsa da una misura di sorveglianza che lo costringe ... Quando Boiocchi, che non poteva più vedere in Curva la partita dell'per via della misura di ......50, un'offerta quasi dimezzata rispetto al 4 della scorsa. Il testa a testa con la Roma ... Dando per scontata la qualificazione di Napoli e Milan, la rincorsa della Lazio prosegue sull', ...Dopo la vittoria conquistata contro l'Inter, è intervenuto ai microfoni di JTV Bremer che ha detto: "È stata una partita difficile, oggi è stato importante ...Estratta a Nyon l’avversaria dell’Inter agli ottavi di finale di Champions League: ecco chi affronterà la squadra di Inzaghi Alle... Sampdoria Fiorentina, i precedenti del match che si giocherà questo ...