Imperia | esplode la casa mentre festeggia Halloween con gli amici | morto 21enne

(Di lunedì 7 novembre 2022) Èuno dei giovani ragazzi rimasti gravemente feriti nell’esplosione di un appartamento in provincia di, in cui si erano ritrovati perre la serata di. Leonardo Franza,di Riva Ligure, si è spento verso le 4 di stamattina, all’ospedale Villa Scassi di Genova. Al centro Grandi ustionati dello stesso ospedale sono ancora ricoverati in condizioni gravi la fidanzata e altri treun sesto ragazzo si trova al Borea di Sanremo. Tutti hanno tra i 18 e i 21 anni. “Asl 3 e tutto lo staff medico e infermieristico si stringono alle famiglie in questo tragico momento”, ha detto l’azienda sanitaria genovese in una nota dopo la morte del ragazzo, che aveva ustioni sul 60% del corpo. “Abbiamo appreso con dolore che uno dei ragazzi ...

(Di lunedì 7 novembre 2022) L'esplosione è avvenuta in un appartamento di Molini di Triora durante una festa di Halloween. La vittima è Leonardo Franza, 20 anni. Leonardo Franza aveva 21 anni e non è sopravvissuto alle ustioni che avevano interessato il 60% del corpo. Ricoverati gli altri suoi cinque amici. Tra i ricoverati anche la fidanzata. L'incidente sarebbe stato causato da un...