Giorgetti all' Eurogruppo “Saremo realisti e prudenti”

(Di lunedì 7 novembre 2022) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Prima uscita ufficiale di Giancarloa Bruxelles come ministro dell'Economia. Oggi all'(ministri economici dell'area euro) e domani Ecofin (ministri economici dei 27). Il ministro italiano, ben noto negli ambienti comunitari per il precedente incarico allo Sviluppo Economico, ha illustrato le priorità della politica di bilancio assicurando la massima prudenza sui conti. La Nadef approvata la scorsa settimana ha previsto per il 2023 circa 21 miliardi di euro al contrasto al caro bollette, da cui deriva anche l'impennata dell'inflazione. A queste risorse si aggiungono circa 9 miliardi derivanti dal cosiddetto extragettito del 2022. “L'obiettivo del governo -ha spiegato il responsabile di via XX Settembre- – è quello di mitigare gli effetti del caro energia su famiglie e imprese, concentrando su di essi ...

... confermato dalle ultime rilevazioni dell'Istat , e dall'altro dei rischi al ribasso, collegati in particolare al mercato dell'energia e'inflazione .ha sottolineato l'importanza di una ...Per l'Italia la settimana è impegnativa: il presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in Egitto per il vertice sul clima e il ministro dell'Economiaparteciperà'Eurogruppo focalizzato ...