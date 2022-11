(Di lunedì 7 novembre 2022) Bergamo. Le ultime due prestazioni contro Empoli e Napoli hanno fornito risposte importanti a Gian Piero, che si è anche esposto pubblicamente affermando che “l’Atalanta farà un grande campionato”. Senza voler parlare di obiettivi e traguardi, com’è giusto che sia, soprattutto all’inizio di una nuova stagione che rappresenta un punto di rottura rispetto all’ultimo ciclo. Il simbolo di questa nuova era è con ogni probabilità Rasmus. Un investimento da quasi 20 milioni di euro, un ragazzo dalle potenzialità altissime che a molti ricorda il mostruoso Erling Haaland, la star del Manchester City che negli ultimi tre anni segna un gol a partita di media. È chiaro che si parli di livelli differenti: a 19 anniè un prospetto per il futuro, mentre Haaland era già una star. Il danese però sta seguendo un percorso di ...

BergamoNews.it

... ma dall'atteggiamento del viso vedi che gliela promette, ae ai suoi. E infatti, poco ... Alla fine hae il Macedone bistrattato disputa 90' con un andamento regolare, si allarga e si ...di Xavier Jacobelli Una grande Atalanta si è arresa a un Napoli ancora più grande e alla sua prova di forza. Ma ha detto bene Gian Piero, elogiando i suoi giocatori dopo la sconfitta patita al cospetto della Super Capolista (nona vittoria consecutiva in campionato, +6 sul Milan secondo, +8 sulla Dea terza, 52 gol segnati fra ... Gasperini ha ragione: a Højlund va trasmessa fiducia, i gol arriveranno «Esco da questa partita con la certezza che faremo bene, faremo un buon campionato. È una squadra che cresce, ho visto una grande crescita. Una partita che non meritavamo di perdere ma ne usciamo con ...Ci sarà una ragione se un monumento del pallone come Giggirriva, pronunciato con accento sardo sardo (al quale farò gli auguri ...