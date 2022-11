ilGiornale.it

Anche la nave Rise Above chiede di ottenere un porto sicuro per potere far sbarcare i migranti a bordo. L'appello è stato lanciato da Mission Lifeline: la Ong umanitaria tedesca ha denunciato che, dopo tre giorni in mare senza aver ricevuto l'assegnazione di ... "Fateci attraccare". La Rise Above sbarcherà a Reggio Calabria Nella notte sono state evacuate dalla Rise Above quattro persone con complicazioni mediche. L'Ong pretende l'attracco: "Chiediamo un porto sicuro adesso" ...