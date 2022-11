(Di lunedì 7 novembre 2022) “Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l’acquisto del1908, ma il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i giovani talenti dele ai ragazzi di alcuni quartieri di Torre Annunziata (Napoli) e del Sud Italia in generale”.diannuncia l’avvio del progetto “Casa Reale Holding SpA”, che partirà ufficialmente mercoledì 9 novembre da Torre Annunziata. Il progetto vedrà l’impegno di un gruppo di imprenditori guidato da Nazario Matachione e che può contare su Marco Limoncelli, esponente di varie realtà imprenditoriali nel mondo finanziario, sull’avvocato penalista Elio D’Aquino, l’avvocato civilista Carmine Romano, responsabile tecnico legale della società, con i suoi ...

Il Denaro

Il Principedi Savoia annuncia l'avvio del progetto 'Casa Reale Holding SpA' , che partirà ufficialmente mercoledì 9 novembre 2022 da Torre Annunziata. Il progetto vedrà l'impegno ...Doppia tappa per il principedi Savoia . L'esponente del casato sabaudo, come da lui stesso annunciato, sarà a Torre Annunziata il prossimo mercoledì, per presentare la sua idea di salvare il Savoia con una ... Emanuele Filiberto pronto ad acquistare il Savoia Calcio - Ildenaro.it Il Principe Emanuele Filiberto di Savoia annuncia l’avvio del progetto “Casa Reale Holding SpA”, che partirà ufficialmente mercoledì 9 novembre 2022 da Torre Annunziata. Il progetto vedrà l'impegno di ...“Abbiamo fatto richiesta di tutta la documentazione per valutare l’acquisto del Savoia Calcio 1908, ma il nostro progetto è ben più ampio e guarda nel sociale, ad una Academy con borse di studio per i ...