Cinque smoothie per iniziare bene la giornata

(Di lunedì 7 novembre 2022) Non chiamateli frullati, né centrifugati o frappè: glihanno una preparazione e una consistenza specifica, che li rende unici. E buoni per la salute, perché il modo migliore per consumarli è quello di aggiungervi non solo frutta, ma anche tanta verdura. Insomma, diventa un mix perfetto per arrivare più facilmente alle famose 5 porzioni di frutta e verdura da consumare giornalmente (che alcuni nutrizionisti hanno perfino fatto arrivare a 7). Ottimo modo per cominciare lacon un pieno di energia, vitamine e idratazione, loè facile da preparare e se ne possono creare tantissimi, a seconda delle esigenze e dei gusti. Basta un semplice frullatore, e il segreto in più è usare frutta precedentemente congelata, così da ottenere una consistenza vellutata e spumosa, proprio come vuole la ricetta. Per addolcirli in ...