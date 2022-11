Arbore e Telesforo tornano “Appresso alla musica” dall’8 novembre su Rai 5

(Di lunedì 7 novembre 2022) ROMA – Cosa accomuna grandi nomi come Dee Dee Bridgewater, James Brown, Dizzy Gillespie, Miles Davis, Solomon Burke, Rufus Thomas, Pat Metheny, i Manhattan Transfer, Chet Baker, l’armonicista Toots Thielemans, Joe Cocker, Jimmy Smith? E, tra gli italiani, gli altrettanto grandi Ivano Fossati, a Fiorella Mannoia a Francesco De Gregori, Lucio D, Mia Martini, Pino Daniele, Gino Paoli, Enzo Jannacci, Dario Fo, Edoardo Bennato, Roberto Murolo, Antonello Venditti, Riccardo Cocciante, Franco Battiato? Tutti hanno incrociato le loro voci e la lorocon quelle di Renzo. Incontri chenelle venti puntate di “. In due si racconta meglio”, con Renzoe Gegèche Rai Cultura ripropone da ...

In due si racconta meglio ', con Renzoe Gegèche Rai Cultura ripropone da martedì 8 novembre alle 19.30 su Rai 5. Una lunga cavalcata musicale nel segno di programmi come lo ..., d'altro canto, è impegnato dal 10 ottobre in un programma musicale su Rai 5, intitolato ... 80 e 90 e lo vede affiancato da Gegè. Venti puntate in onda dal lunedì al venerdì in terza ...RAI CULTURA; ARBORE E TELESFORO TORNANO “APPRESSO ALLA MUSICA”, PERCHÉ “IN DUE SI RACCONTA MEGLIO”. Da martedì 8 novembre alle 19.30 su Rai 5. Cosa accomuna grandi nomi come Dee Dee Bridgewater, James ...