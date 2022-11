Allegri | ' Questa è la Juve che mi piace Scudetto? Napoli forte | ma dopo la sosta'

(Di lunedì 7 novembre 2022) Piùdelle tante assenze, ma con tanto cuore, non poca classe e parecchia praticità. Lantus torna a vincere il derby d'Italiaun anno e mezzo e prova a sognare di nuovo in grande....

Dopo un primo tempo dominato dal tatticismo e con zero tiri in porta, la squadra dipunisce le ingenuità dell' Inter , trova due gol in contropiede e piazza il sorpasso ai grandi rivali ...Poiammette che lo rende orgoglioso "tornare a battere l'Inter dopo aver perso tre volte e ...vittoria può essere la svolta "Non è questione di svolta. Il campionato è lungo - dice - . ...La decisione dell'allenatore livornese di ritornare al passato ha dato i suoi frutti, riconsegnando certezze alla formazione bianconera.In questo momento dobbiamo vedere a chi sta davanti, siamo a due punti dal quarto posto e il campionato è ancora lungo”. Poi Allegri ha elogiato il Napoli capolista ed ha affermato: “Il Napoli sta ...