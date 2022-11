Alla fiera dell’est

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 7 novembre 2022) Tappa obbligata per chi vuole portarsi a casa un souvenir gastronomico della Superba, il Mercato Orientale è il luogo ideale per vivere una vera e propria esperienza da local: curiosare tra i banchi, chiacchierare con i commercianti e sentirli mugugnare come ai tempi di Colombo, perdersi tra odori e sapori del mercato coperto più grande della città per viverne l’anima più autentica. Qui, tutti i giorni, da ormai più di due secoli, i genovesi arrivano da ogni parte della città per comprare frutta e verdura, carne, pesce, pasta fresca, pane, focaccia, formaggi ma anche spezie, erbe aromatiche, fiori. Sempre qui si possono trovare prodotti tipici regionali come il basilico Dop genovese, le acciughe sotto sale del Mar Ligure, la prescinseua, il salame di Sant’Olcese, le gallette del marinaio e tanti altri ancora. Nel 2019, seguendo l’esempio di realtà europee come la Boqueria di Barcellona ...