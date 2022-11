Xi | Scholz e l’influenza cinese sulle minacce atomiche russe

Leggi su formiche

(Di domenica 6 novembre 2022) Durante l’incontro tra il presidente cinse Xi Jinping e il cancelliere tedesco Olaf, i due leader hanno condannato ledi utilizzo di armiin Ucraina. “Il Presidente Xi ed io crediamo che lenucleari siano irresponsabili e pericolose. Utilizzando armila Russia varcherebbe una linea rossa posta dalla comunità internazionale”. Così il Cancelliere, che ha chiesto che Xi intervenga per spingere la Russia a porre fine alla guerra, nella prima visita in Cina di un leader del G7 dalla pandemia. Dunque uno dei risultati del viaggio a Pechino sarebbe quello di avere spinto la Repubblica Popolare a convincere la Russia ad ammorbidire i toni? In un editoriale pubblicato dal Financial Times, il colonnelloZhou Bo propone una serie di ragionamenti ...