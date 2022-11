Tesser | “Gara non bella | ma il punto sì”

(Di domenica 6 novembre 2022) Attiliocommenta il pareggio ottenuto a Cittadella. “Partita sporca, brutta, nontecnicamente, ma giocata con grinta: loro hanno aggredito molto nel primo tempo, il secondo è stato più equilibrato, meno male che alla fine Gagno è stato bravo ed è riuscito a parare il rigore”. Un Modena inedito quello disegnato oggi dal tecnico di Montebelluna: “Il Cittadella gioca con tre attaccanti molto alti, vicini e dinamici, difendendo a tre li abbiamo schiacciati e messi in difficoltà, dovremo rodare questo modulo perchè comporta delle novità per diversi dei nostri, soprattutto per i centrocampisti, ma non abbiamo corso tanti pericoli”. Adesso testa alla prossima dunque, l’avversario prima della pausa sarà un rinato Perugia, fresco del cambio di allenatore: “Per la classifica sarà una partita importante, dovremo essere pronti e determinati”. Fonte ...

