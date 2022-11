“Temiamo decine di vittime” Aereo precipita nel lago | soccorsi all’opera proprio in questi istanti

(Di domenica 6 novembre 2022) Unto nelVittoria, in Tanzania. A riferirlo è la polizia locale, spiegando il volo era in viaggio verso la città nord-occidentale di Bukoba. A bordo c’erano 43 persone e finora solo 26 sono state salvate dai soccorritori: si teme che gli altri siano ancora incastrati all’interno dell’aeromobile. Le autorità locali hanno spiegato che molto probabilmente l’incidente è stato causato dal maltempo. “C’è stato un incidente che ha coinvolto undella compagnia Precision Air che si è schiantato in acqua a circa 100 metri dall’aeroporto”, ha riferito il comandante della polizia regionale, William Mwampaghale. Il commissario regionale Albert Chalamila ha poi riferito che 43 persone, 39 passeggeri, due piloti e due membri dell’equipaggio di cabina, erano a bordo del volo PW 494 decollato dalla ...

