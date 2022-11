Pronti via | giravolta Moratti | si candida col centrosinistra ma è caos

(Di domenica 6 novembre 2022)via,nel. Neppure il tempo di iniziare la corsa alla presidenza della Regione Lombardia che tra Terzo Polo e Partito Democratico già volano gli stracci. Letizia, che nei giorni scorsi ha lasciato la giunta di Attilio Fontana, ha saltato il fosso ed è atterrata al fianco di Renzi e Calenda. Oggi l’annuncio: sialla Presidenza della Lombardia, ma il Pd non ne è affatto convinto. Per ora i vertici regionali confermano il loro secco no ad appoggiare l’ex sindaco di Milano, preferendo la soluzione interna con Carlo Cottarelli.: “Mi candido con Calenda e Renzi” “Insieme con Carlo Calenda e Matteo Renzi ho condiviso l’avvio di un percorso che mi vedràta alla presidenza di Regione Lombardia”, scrive in un comunicato ...

RS RALLYSLALOM E OLTRE

La strategia è stata giusta: andare a pizzicare Quartararo per far scapparei primi e ... Bene Bagnaia, è 6° 2022 - 11 - 06 14:00:28 14:00 Pilotiper la partenza 2022 - 11 - 06 13:50:33 ......Corso Vittorio Emanuele trasloca nella storica centrale dell'acqua diCanova (laterale di... ma gli uffici sono al 100 per centoad aprire le proprie porte. Ringrazio il Comune di ... Pronti via, c'è il Rally di Castiglione Torinese | RS rallyslalom…e oltre Mirval e Mariani illudono l’Aglianese, ma in pieno recupero un rigore di Citro porta alla Pistoiese un punto in classifica GLI SCHIERAMENTI INIZIALI Consonni sorprende e schiera Citro come unico termi ...La S. Bernardo Langhe Roero cede per 16 lunghezze alla Solbat Piombino, dopo una gara sempre condotta dagli ospiti, ma in cui i locali con buone fiammate riescono a riavvicinarsi diverse volte.