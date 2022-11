Morto nell' incidente | palloncini in cielo per l' addio ad Alessandro | si era trasferito per amore

(Di domenica 6 novembre 2022) Due comunità unite'immenso dolore per la morte del 32enneSantoro : Brienza (Potenza), paese in cui era nato, e Zollino (Lecce) , località in cui si eraper. Si era ...

il Resto del Carlino

Due comunità unite'immenso dolore per la morte del 32enne Alessandro Santoro : Brienza (Potenza), paese in cui era nato, e Zollino (Lecce) , località in cui si era trasferito per amore. Si era fidanzato con Sabrina ...Venerdì 4 novembre è stato recuperato un lupoa Ovada lungo i binari della ferrovia Acqui Terme - Genova in località Volpina. Dopo essere ... dei branchi monitorati'ambito del progetto LIFE ... Morto nell'elicottero, De Girolamo ricorda il padre: "Ha dedicato la vita a salvare vite" Due comunità unite nell’immenso dolore per la morte del 32enne Alessandro Santoro: Brienza (Potenza), paese in cui era nato, e Zollino (Lecce), località in cui si ...È stato trovato senza vita, nella sua casa di Forlimpopoli (Forlì-Cesena), Roberto Zaccaria, il 64enne che era finito al centro di un servizio del programma Le Iene andato… Leggi ...