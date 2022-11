Massimiliano Gallo | il rimpianto per i genitori | “Sono andati via prima”

Leggi su ultimenotizieflash

(Di domenica 6 novembre 2022) E’ un momento bellissimo per, grandi emozioni per tutto ciò che sta raccogliendo dopo anni e anni di gavetta. Ha iniziato a 5 anni con sua madre che dopo avere fatto l’attrice aveva creato una compagnia teatrale con i piccoli: “Ci trattava come i grandi… d’estate mi permettevano di fare l’attore… mi hanno fatto studiare… ho fatto con papà (Nunzio) tanti mestieri” sempre dietro le quinte. Un’esperienza che porta adesso in giro per i teatri e sullo schermo. Il cinema è arrivato nel 2008 con Marco Risi e oggi anche a Domenica In, ma ovunque. Il suo lato artistico viene dai suoi, entrambi, viene tutto da loro: “Vengo da una famiglia d’arte tra canto e cinema. Lui è stato sempre un padre molto amorevole, cercava di dare una grande qualità nei rapporti. Mia madre aveva cominciato con ...