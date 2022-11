Juventus-Inter | la MOVIOLA LIVE | Danilo si calcia sulla mano | il VAR annulla il 2-0 Ma De Vrij

20:45 1' - FISCHIO D'INIZIO E' iniziata la partita tra. 20:33, le parole di Allegri " Bremer dal 1' Si fanno scelte in base alla partita e stasera ho preferito lui ...Si chiude, con l'attesissimo Derby d'Italia tra, la tredicesima giornata del campionato di Serie AUltima sfida, importantissima, tra lae l'per il Derby d'Italia valido per la tredicesima giornata del campionato di ...20:15 - Tre soli gol subiti allo Stadium per la Juventus che è in questo momento la miglior difesa del campionato con 7 gol subiti. L'Inter, invece, in trasferta ne ha subiti 14 e ha una differenza ...La Juventus sblocca il Derby d’Italia all’Allianz Stadium contro l’Inter. Al 52' Kostic sfugge con una finta a Barella e si invola sulla sinistra a grandi velocità. L’esterno serbo arriva in area, met ...