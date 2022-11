Incidente stradale nel Napoletano | morto 19enne | grave la fidanzata

Della Rosa è rimasto vittima di unverificatosi il 2 novembre, intorno alle 12.20, a Rimini , in viale Regina Margherita alla intersezione con via Pontinia. Vittorio Della RosaUn giovane di 19 anni morto, e la sua fidanzata coetanea gravemente ferita: è il bilancio di unavvenuto la scorsa notte a Striano, in via Poggiomarino . Attraversa a piedi l'autostrada: due morti nel napoletano Si lavora per ricostruire la dinamica dell'accaduto Il giovane ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità (Interazioni e funzionalità semplici, Miglioramento dell'esp ...Questa notte i carabinieri della sezione radiomobile di Torre Annunziata e quelli della stazione di Striano sono intervenuti in via Poggiomarino per un grave incidente stradale. Alla guida di una Pand ...