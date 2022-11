Gessica Notaro e Filippo Bologni | meravigliosa proposta di nozze in ippodromo | il video

(Di domenica 6 novembre 2022) Dopo l'amore a prima vista sbocciato nel 2019 proprio a Verona in occasione della manifestazione "Fieracavalli", leader mondiale nel settore equestre,ha deciso di chiedere la mano alla suaproprio in...

Filippo Bologni si è inginocchiato davanti ae lei non ha potuto fare altro che dire "sì". Una storia d'amore la loro nata a Fieracavalli alcuni anni fa, quando lei, testimonial dell'...Galeotta fu Fieracavalli:dice "sì" a Filippo Bologni. Per i promessi sposi è stato amore a prima vista nel 2019 proprio a Verona in occasione della manifestazione leader mondiale nel settore equestre, sede dell'...VERONA - Gessica Notaro e Filippo Bologni: ad unirli è nuovamente Fieracavalli. Per i promessi sposi è stato amore a prima vista nel 2019 proprio a Verona in occasione della manifestazione leader ...Gessica Notaro dice sì a Filippo Bologni: a Verona la proposta. L'atleta si è inginocchiato a Fieracavalli dove si erano conosciuti nel 2019 ...