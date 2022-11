(Di sabato 5 novembre 2022) Si potrà parlare di? "per la, per una, la cui formula abbiamo espresso più volte: rispetto per la Carta delle Nazioni Unite, rispetto per la nostra integrità ...

Globalist.it

In seratarisponde con un video su Telegram: 'Tutto quello che la Russia dice ad alcuni ... anche se ciò che chiede somiglia più ad una resa incondizionata di Mosca: 'pronti per la pace, ...05 nov 00:28: pronti a pace giusta che rispetti Carta Onu 'pronti per la pace, per una pace giusta, la cui formula abbiamo più volte espresso. Il mondo conosce la nostra posizione: è ... Zelensky: “Siamo pronti per una pace giusta e queste sono le condizioni” Grano, export, nucleare, scambi di prigionieri. Per fermare la guerra serve un’intesa, c’è però chi considera il negoziato impossibile. Eppure Kiev e Mosca hanno già raggiunto una serie di accordi non ...Le notizie di sabato 5 novembre, in diretta. Nella notte razzi ucraini colpiscono la città di Svatovo, nella regione di Lugansk ...