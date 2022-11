Udinese | Sottil | 'Siamo sereni Bene nel secondo tempo | potevamo vincerla'

(Di sabato 5 novembre 2022) Dopo-Lecce, Andreaha parlato ai microfoni di Sky Sport. "Partita divisa in due. Il primodove, anche se non abbiamo su...

... 33' Colombo (L), 23' st Beto (U)(3 - 5 - 2) : Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue (... All.:Lecce (4 - 3 - 3) : Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (12' st Dermaku), Gallo; ...UDINE. L'non riesce più a vincere e con il Lecce non va oltre un pareggio per 1 - 1. Alla Dacia Arena ... si tratta del quarto pareggio nelle ultime cinque gare per la squadra di(in ...Lo ha detto l’allenatore dell’Udinese, Andrea Sottil, dopo il pareggio casalingo contro il Lecce: “Questa squadra è partita in modo formidabile con sei vittorie e nove risultati utili consecutivi, è ...Baroni e Sottil hanno cercato in tutti i modi di vincere la partita, ma la sfida della Dacia Arena tra Udinese e Lecce termina 1-1. Al gol di Colombo nel ...