Strada allagata a Napoli | bus invaso dall’acqua “come nel Titanic” VIDEO

Un video pubblicato su Tiktok mostra l'autista di un bus dell'Anm alle prese con unanel quartiere di Poggioreale a Napoli . L'autobus si riempie d'acqua mentre qualcuno urla "Come il Titanic". "Il problema è che questi fenomeni, causati dai cambiamenti climatici, ...anche laregionale Casilina. L'ondata di maltempo non ha risparmiato neanche la città martire dove sono state chiuse le scuole perché laValle dei Santi che collega la città ai ... «Come il Titanic»: il bus alle prese con una strada allagata a Napoli - Il video Incidente durante il rally Cassino Pico in programma oggi, venerdì 4 novembre. Due feriti, ma nessuno è in pericolo di vita.Tanti disagi a causa del maltempo nel Salernitano: a Roccapiemonte una casa di riposo è stata evacuata con il gommone dai vigili del fuoco ...