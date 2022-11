Sala | «Sgarbi sbaglia | San Siro non è vincolabile»

(Di sabato 5 novembre 2022) “Lo stadio di Sanè stato esaminato dalla sovrintendenza a lungo e si è definito che non era. Sevuole fare anche il soprintendente lo chieda al presidente del Consiglio”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, a margine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in corso in L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

MILANO - San Siro spacca le maggioranze di governo: a Roma e a Milano. Venerdì 4 novembre 2022 passerà alla storia come il giorno in cui il dibattito sull'abbattimento o sulla conservazione del ...dovrà cercare voti tra le opposizioni. Intanto però da Roma il neo sottosegretario ai Beni Culturali Vittorioha annunciato il vincolo sul Meazza per impedirne la demolizione. Commenti FB"Tutte queste esternazioni non aiutano le squadre. Quando il progetto esecutivo sara' definito si andra' in consiglio. Passera' del tempo.Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...