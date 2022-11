Mettiti l' anima in pace | Mollicone sbotta per il comizio anti Meloni | panico in tv

Leggi su iltempo

(Di sabato 5 novembre 2022) Scintille nello studio di Omnibus, su La7. Nella puntata di sabato 5 novembre l'esponente del Pd Sandra Zampa si dilunga sui punti critici, a suo dire, dei provvedimenti varati dal governo nel primo Consiglio dei ministri provocando la reazione sdegnata di Federicodi Fratelli d'Italia. Nel mirino della dem il provvedimento che introduce il reato che punisce chi organizza i rave party, che come ricordato oggi dal ministro della Giustizia Carlo Nordio potrà essere perfezionato dal Parlamento. Le critiche di Zampa scatenano. "Questo è unda campagna elettorale e lei non garsce il diritto di replica",con la conduttrice Flavia Fratello l'esponente del partito di Giorgia. "Ma lei è in studio, come fa a dire che non c'è il diritto di ...