Calciomercato.com

Nel resto d'Europa nei principali campionati dalla1 alla Bundesliga con Dortmund e Bayern Monaco in campo alla Premier League ed FA Cup fino alla Liga dove spicca l'incontro casalingo del ...Il match valido per la quattordicesima giornata della1 si può vedere in diretta tv in ... il servizio per dispositivi mobili, e su NOW , la piattaformae on demand della nota piattaforma ... Ligue 1 LIVE: sfida salvezza tra Ajaccio e Strasburgo. In serata il Lens ha una grande occasione Les deux équipes sont au coude-à-coude en championnat et le vainqueur réalisera une belle opération dans la course à la Ligue des champions. Avant ce choc, la Roma est 4e avec 25 points tandis que la ...Le PSG se déplace sur la pelouse de Lorient pour la 13ème journée de Ligue 1. Suivez toutes les informations en live sur la rencontre.