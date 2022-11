Lazio | Tare | «Voglio che la squadra onori fino in fondo la Conference»

(Di sabato 5 novembre 2022) Igli, diesse della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellaLeague e dell’importanza di parteciparvi Igli, diesse della, ha parlato a La Gazzetta dello Sport dellaLeague e dell’importanza di parteciparvi. Le sue dichiarazioni: «Per la crescita della società sarebbe importante che lagiocasse ogni anno nella massima competizione europea. Ora che siamo inche lalain. Dobbiamo fare il massimo per vincere. Un trofeo infatti è sempre importante e resta in bacheca per l’eternità». L'articolo proviene da Calcio News 24.

... 'Fossi Lotito non farei partecipare laalla Conference per come ci trattano, ma guai a snobbare questo torneo'. Già, purtroppo ci aveva pensato('La Coppa dei perdenti'), caduto nella ...Derby Roma -. Mourinho pungee Zaniolo assicura: 'Darò il 200%' SETTORI CUSCINETTO Sul fronte dell'ordine pubblico, nei giorni scorsi si è svolto un vertice in Prefettura e sono state ...Il ds della Lazio, Igli Tare, è tornato a esprimersi sulla Conference League. Lo ha fatto una settimana fa e, rispondendo alla domanda di un tifoso della Roma, la definì ...La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...