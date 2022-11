La lombalgia di Kvara? Maradona la curava a testa in giù

Unagli ha ricordato che il folletto del calcio si diverte anche così, non sempre la ... E se è vero, come dice, che le idee valgono più dei soldi (si riferiva all'acquisto di) è ...Khvicha Kvaratskhelia, la rivelazione georgiana dall'impatto travolgente, si è fermato per unaacuta, alla vigilia dello scontro diretto al vertice con l'Atalanta e con altre due partite da ...L'ala georgiana salterà per questa ragione la trasferta di Bergamo. Contro l'Atalanta, dunque, Kvara non sarà disponibile.Ieri Kvaratskhelia non è partito per Bergamo a causa di un episodio di lombalgia acuta che l’ha costretto al forfait.