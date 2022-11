Juve - Inter non sarà mai una partita come le altre

Dovremo fare una bella partita, giocare con coraggio", queste le prime parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa che precede Juventus -Gli allenatori possono giocare a rimpiattino finché si vuole, ma la riduzione diè sempre una frottola, e la maggioranza (non silenziosa) rappresentata dai tifosi delle due squadre, lo ...Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del Derby d'Italia contro l'Inter di Simone Inzaghi in programma domani sera alle ...Massimiliano Allegri alla vigilia di Juventus-Inter: "Bremer e Di Maria recuperati, Chiesa sarà della partita, Vlahovic invece..." ...