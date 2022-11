Infortunio Kean | si allungano i tempi di recupero | le ultime

(Di sabato 5 novembre 2022) Sidiper Moise, la Juve resta in ansia ma potrebbe rivederlo in campo nel 2023 Sidiper Moise, la Juve resta in ansia ma potrebbe rivederlo in campo nel 2023 in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, contro l’Inter non ci sarà ed è in dubbio anche per le prossime sfide di campionato prima della sosta. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Si allungano i tempi di recupero per Moise, la Juve resta in ansia ma potrebbe rivederlo in campo nel 2023 Si allungano i tempi di recupero per Moise, la Juve resta in ansia ma potrebbe rivederlo in campo nel 2023 in Serie A. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, contro l'Inter ......, che a pochi minuti dall'inizio della sfida di Champions viene segnalato come non convocato per via di una infiammazione al retto femorale, in un punto già soggetto ad un passato. ...Allegri, allenatore della Juventus, dovrebbe fare a meno anche di Moise Kean per le prossime gare di campionato ...Rischiano di allungarsi i tempi di recupero di Moise Kean dopo l’infortunio: Lazio a rischio per l’attaccante della Juve Il 2022 di Moise Kean, attaccante della Juventus, potrebbe essere già finito.