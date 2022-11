Giuntoli | “Il Napoli deve restare con i piedi per terra” | poi il commento sull’Atalanta

Leggi su rompipallone

(Di sabato 5 novembre 2022) Partita di cartello. Una partita pronta a riservarci grandi emozioni; due squadre a cui piace un calcio propositivo, veloce ed efficace. Due squadre che vogliono assolutamente i 3 punti, che voglionoin cima alla classifica. Si affrontano la prima e la seconda del nostro campionato. Questa sera, va in scena a Bergamo Atalanta-. I partenopei, reduci dalla prima sconfitta stagionale in assoluto, rimediata lo scorso martedì ad Anfield contro il Liverpool, vogliono confermare il primo posto in campionato. Una vittoria stasera, permetterebbe aldi allungare a +8 sui bergamaschi. Gli uomini di Gasperini invece, reduci dalla vittoria esterna ad Empoli della scorsa settimana, vorrebbero assolutamente accorciare le distanze, per continuare a seguire da vicino il carro scudetto. A pochi minuti dall’inizio del ...