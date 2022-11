Calcio | Serie A | il Napoli non si ferma e passa anche a Bergamo! Super Osimhen | in vetta sempre più in solitaria

(Di sabato 5 novembre 2022) C’era tantissima attesa per lo scontro al vertice odierno trae Atalanta, match valido per la 13^ giornata dellaA di2022-2023 dove si sono affrontate le prime due della classe (i partenopei davanti a tutti e i bergamaschi a inseguire). Le aspettative sono state più che rispettate, un incontro molto intenso ed equilibrato e che ha visto prevalere la squadra di Luciano Spalletti per 1-2. I padroni di casa sono partiti a mille,ndo in vantaggio grazie aldi rigore (causato da un fallo di mano di Victorsugli sviluppi di und’angolo) perfettamente realizzato da Ademola Lookman; i partenopei hanno però dimostrato grande forza mentale nel reagire subito, proprio grazie a chi aveva causato il rigore: il centravanti nigeriano, ...

Il Napoli ha provato a gestire il possesso, ma sono stati i padroni di casa a trovare la rete del vantaggio sudi rigore con Lookman dopo un fallo di mano di Osimhen rivisto al VAR. Gli ospiti ...A Dazn: "Il post sulla panchina era uno scherzo: non sono uno che fa polemiche. Qualche volta gioco male ma sono sempre stato umile". Db Bergamo 05/11/2022 - campionato diA / Atalanta - Napoli / foto Daniele Buffa/Image Sport nella foto: esultanza gol Eljif Elmas Nel post partita di Atalanta - Napoli 1 - 2 , ai microfoni di Dazn ha parlato il ...