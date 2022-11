Ascolti TV | dati Auditel di ieri | venerdì 4 novembre 2022

Leggi su ascoltitv

(Di sabato 5 novembre 2022)tv: idei programmi più visti di, in prima serata, access prime time e preserale dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la puntata del talent-varietà Tale e Quale Show ha totalizzato in media 4252 spettatori (24.73% di share); su Canale5 la fiction Viola come il mare ha avuto 2828 spettatori (share 16.50%). Il film Attacco a Mumbai: una vera storia di coraggio su Italia1 ha ottenuto 1130 spettatori (6.01%); su Rai2 la serie tv S.W.A.T. ha interessato 641 spettatori (3.09%) nel primo episodio e 557 nel secondo (2.98%); il documfilm La scelta di Maria su Rai3 ha conquistato 546 spettatori (2.74%). Su Rete4 la puntata del programma Quarto Grado ha interessato 1127 spettatori ...