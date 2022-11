la Repubblica

Sul treno che mi porta a Milano i passeggeri hanno tuttitra le mani : è una scena ormai comune, anche sulla metro accade lo stesso. Ne hoanche io, dove leggo le notizie sulla crisi mondiale degli. I dati delle vendite a ...L'offerta che non ti aspetti, per loche non ti aspetti. Di che cosa stiamo parlando Della super mega promo che troviamo oggi per il Galaxy S22 Ultra ,dei miglioripremium disponibili in questo momento sul mercato con caratteristiche veramente uniche. Da oggi il dispositivo è disponibile al prezzo più basso di sempre grazie allo ... Uno smartphone ricondizionato è l'icona di un pianeta migliore Google Pixel 7 viene adesso venduto a un prezzo che non si può perdere. E non è l'unico dispositivo della linea in offerta ...È attivo il nuovo piano ''base'' di Netflix che prevede per gli utenti degli intervalli di pubblicità durante la visione delle serie TV e dei film ma che permetterà di pagare meno l'abbonamento. Una s ...