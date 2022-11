Ugolini su Kvaratskhelia | “Questi i probabili tempi di recupero”

(Di venerdì 4 novembre 2022) Lestiche per il ritorno in campo di KhvichaKhvichanon farà parte dei gruppo per Atalanta-Napoli. Il georgiano si è fermato … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

... il sostituto in Atalanta - Napoli "non prenderà parte alla trasferta di Bergamo per episodio di lombalgia acuta", ha comunicato il Napoli . Arrivano novità da Massimoa Sky ...Ultime notizie SSC Napoli - Disavventura nella giornata di ieri per Khvicha, con il furto dell'auto poi ritrovata e restituita: una Mini Countryman, trovata a ...da Massimo, ...“Kvaratskhelia ha una lombalgia, ossia un mal di schiena che già si portava da un paio di giorni dopo un colpo subito a Liverpool in un contrasto di gioco".Khvicha Kvaratskhelia salterà lo scontro diretto contro l'Atalanta. Spalletti è pronto a schierare Raspadori sull'out sinistro.