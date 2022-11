Ucraina | Crosetto “Resteremo al fianco di Kiev”

(Di venerdì 4 novembre 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il 4 novembre, Giorno di unità nazionale, Giornata delle Forze armate, è il riconoscimento per tutti i militari che in Italia e all'estero servono il paese con passione, dedizione e sacrificio. Donne e uomini dei quali io sono profondamente orgoglioso. In più il 4 novembre è anche memoria. Vuole essere un doveroso omaggio ai caduti italiani della Grande Guerra, ma anche di tutte le guerre e missioni nazionali e internazionali”.Così Guido, ministro della Difesa, su Rai Radio1 al Gr1 delle 8.Nell'intervista si è parlato anche della guerra in: “Faccio mie le parole del Presidente della Repubblica: l'Italia ha testimoniato fermamente con la sua politica estera la vocazione di pace. Più che mai, noi vogliamo essere protagonisti e fattori di stabilità internazionale. Lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. In ...

